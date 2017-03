Hawaii-flyging avbrutt etter krangel om teppe

Flyplasspolitiet i Los Angeles opplyser at 66-åringen ba om et teppe på flyturen fordi han frøs. Da han fikk beskjed om at ville koste 12 dollar, rundt 100 kroner, krevde han å få snakke med en representant for flyselskapet Hawaiian Airlines. Han skal også ha sagt at han "kunne tenke seg å ta noen med bak vedskjulet for dette", noe piloten oppfattet som truende og ba om å bli omdirigert til landing i Los Angeles.

Politi og FBI har snakket med mannen og mannskapet på flyet og konkludert med at ingen lovbrudd er begått. Polititalsperson Rob Pedregon sier at saken nærmer seg noe av det rareste han har håndtert:

– Hadde jeg vært en medpassasjer på det flyet hadde jeg bare spandert de 12 dollarene på han, sier han.

(©NTB)