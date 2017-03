Flynn var betalt lobbyist da han ble utnevnt

Trump var helt ukjent med at Flynn var hyret av selskapet Inovo BV for å drive lobbyvirksomhet i Washington da han utpekte ham til den viktige stillingen, understreker presidentens talsmann Sean Spicer.

Dette ble først kjent da Flynn tirsdag registrerte seg som såkalt utenlandsk agent hos justisdepartementet i Washington. Han medga i den anledning at oppdraget for Inovo BV kan ha tjent Tyrkias regjering og at han i forbindelse med lobbvirksomheten også hadde hatt møte med Tyrkias utenriksminister og andre tyrkiske representanter.

Trump ga i midten av februar Flynn sparken som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter avsløringer om at hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

(©NTB)