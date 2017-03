Fem såret da flere gikk til angrep med øks i Düsseldorf

Ifølge den tyske avisa Bild er to av angriperne pågrepet, og politiet leter etter flere mulige gjerningsmenn.

En talsmann for politiet i Düsseldorf, Rainer Kerstiens, opplyser også at to personer er pågrepet etter angrepet, og at det letes etter flere mulige gjerningsmenn.

Kom med tog

Ifølge øyenvitner hoppet angriperne ut av et tog som ankom stasjonen, men det er ikke kjent hvem de er eller hva motivet bak angrepet var.

– Vi sto og ventet på toget. Toget kom og plutselig hoppet noen ut med en øks og slo til folk. Det var blod over alt. Jeg har opplevd mye, men dette har jeg aldri opplevd maken til, sier et øyenvitne til Bild.

Flyktet

Store politistyrker var raskt på stedet og tok opp jakten på gjerningsmennene. En av dem hoppet ned fra en bro, men ble innhentet og pågrepet.

Politiets antiterrorstyrke kom til og evakuerte stasjonsområdet, mens helikoptre sirklet over bygningen og sentrumsgatene rundt. Flere ambulanser er også på stedet, men ifølge Bild skal ingen av ofrene ha livstruende skader.

Full stans

All togtrafikk til og fra sentralbanestasjonen i Düsseldorf er inntil videre stanset.

Düsseldorfs borgermester Thomas Geisel besøkte stasjonsområdet sent torsdag kveld og takket politiet og ambulansefolkene for innsatsen.

– Mine tanker og min medfølelse er hos de uskyldige som ble såret, sier han.

(©NTB)