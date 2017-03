FN-utsending: Nye Syria-samtaler 23. mars

De Mistura gjorde planene kjent onsdag etter å ha orientert FNs sikkerhetsråd om resultatene av forrige samtalerunde om å få en slutt på den seks år lange krigen i Syria.

I forrige uke sa de Mistura at fredssamtalene i Genève så langt har ført til en klar agenda for det krigsherjede landet.

Agendaen omfatter fire områder som skal drøftes, inkludert ett område om bekjempelse av terrorisme. Det er tatt med etter forespørsel fra den syriske regjeringen.

Etter forrige runde var det blandete oppfatninger om hvorvidt samtalene fører fram. En representant for den syriske opposisjonen, Nasr al-Hariri, sa at samtalene var mer positive enn tidligere runder, selv om de ikke har konkrete resultater ennå. En prorussisk opposisjonsrepresentant, Hamza Monzer, sa imidlertid at samtalene ikke innfridde forventningene.

