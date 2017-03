Europol gransker 5.000 kriminelle bander

Narkohandelen i Europa er svært lukrativ og gir bandene årlige inntekter 24 milliarder euro, drøyt 214 milliarder kroner, går det fram av en Europol-rapport om kriminalitet i Europa.

De kriminelle bandene tjener også store penger på smugling av flyktninger og migranter, våpenhandel, menneskehandel, datasvindel, forfalskning av penger og banksvindel, går det fram av rapporten.

I en tilsvarende rapport i 2013 anslo Europol at det var 3.600 kriminelle bander i virksomhet i Europa, men har nå oppjustert dette anslaget kraftig.

Europol-sjef Rob Wainwright viser til at flere bander er oppdaget ved hjelp av bedre etterretning, samtidig med at det har dukket opp flere mindre grupper som utelukkende bedriver sin kriminelle virksomhet via internett.

Teknologi

Bruk av teknologi er helt avgjørende i kampen mot organisert kriminalitet, mener Europol.

– Teknologi er en nøkkelkomponent i mesteparten, om ikke all kriminell aktivitet utført av organiserte bander i EU, sier Wainwright.

– Politiet må tilpasse seg og følge etter på samme vis. VI trenger politioffiserer med digital og analytisk kapasitet. De må venne seg til å følge kriminalitet på det mørke nettet, uansett hvor utfordrende dette er, sier Europol-sjefen.

Det mørke nettet

Det mørke nettet er nettsteder på internett der de unike IP-adressene er skjult. Det består både av små nettverk og større tjenester som Tor, Freenet og I2P som drives av større organisasjoner og er lett tilgjengelig.

For å få tilgang til tjenestene i det mørke nettet må du ha en egen programvare som skjuler din identitet, og som krypterer innholdet. Dette gjør det svært vanskelig for utenforstående som politiet å få innsyn.

(©NTB)