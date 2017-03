EU trosset Polen – Donald Tusk gjenvalgt som president 

Tusk måtte pent vente på utsiden da stats- og regjeringssjefene i EU avgjorde det sensitive spørsmålet på toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag.

Da beslutningen var tatt, ble han hentet av statsminister Joseph Muscat fra Malta, som har formannskapet i EU dette halvåret. De to holdt rundt hverandre på vei inn igjen i salen, der Tusk ble møtt med stor applaus.

I alt 27 av de 28 stats- og regjeringssjefene ga ham fornyet støtte.

Én leder kunne likevel styre sin begeistring. Polens statsminister Beata Szydlo motsatte seg kraftig gjenvalget av Tusk.

Polsk drama

Tusk regnes som selve erkefienden til det polske regjeringspartiet Pis. Da Szydlo ankom til toppmøtet, sa hun at de ville være uakseptabelt med gjenvalg uten polsk samtykke.

I pressesenteret svirret ryktene om at Polen kunne komme til å forlate toppmøtet i protest. Men da valgresultatet var klart, ble Szydlo sittende.

Inne i salen skal hun ha gjentatt argumentene hun kom med i et rasende brev som hun skrev til de øvrige stats- og regjeringssjefene tidligere denne uka. Der beskyldte hun Tusk for å ha handlet i strid med sitt mandat ved gjentatte ganger å blande seg inn i polsk politikk.

Szydlo foreslo også å fjerne hele valget fra toppmøtets agenda og utsette det til senere. Men også dette ble nedstemt med 27 mot 1.

"Ikke bra for EU"

Ingen perfekt løsning, vedgikk Sveriges statsminister Stefan Löfven på vei inn til møtet.

– Vi har havnet i en ulykkelig situasjon, det er det ingen tvil om. Det er ikke bra for EU. Men det blir ikke bedre av at man trekker ut denne prosessen, sa Löfven.

Han berømmet samtidig Tusk for å ha ledet EU på en god måte i en utfordrende tid.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen hadde samme budskap.

– Donald Tusk har ledet Det europeiske råd i en periode hvor vi er blitt rammet av både én, to og tre kriser. Etter mine begreper har han på en veldig god måte løst den mekleroppgaven det er å binde de 28 medlemslandene sammen. Og han blir bare bedre og bedre til det, sa Løkke.

To og et halvt år

Donald Tusk har vært EUs president siden desember 2014 og får nå fortsette til ut november 2019.

Tusk var statsminister i Polen i sju år før han overtok som EUs president.

Bakteppet for den polske regjeringens motstand mot Tusk er et langvarig politisk fiendskap mellom ham og Jaroslaw Kaczynski, som er leder i det polske regjeringspartiet Pis. Det vonde blodet mellom dem er spesielt knyttet til flyulykken i Russland i 2010 der Kaczynskis bror, daværende president Lech Kaczynski, og flere andre polske samfunnstopper mistet livet.

Flystyrten skjedde i svært dårlig vær og er blitt forklart med menneskelig svikt under landing. Men i Polen er konspirasjonsteoriene tallrike, og Kaczynski har gjentatte ganger sagt at han holder Tusk "moralsk ansvarlig" for flystyrten.

Eksperter har dels tolket utspillene som posisjonering foran presidentvalget i Polen i 2020.