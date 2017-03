ESB holder renten historisk lav i eurosonen

Refinansieringsrenten holdes uendret på 0 prosent. Utlånsrenten blir fortsatt på 0,25 prosent mens innskuddsrenten forblir -0,40 prosent.

Beslutningen torsdag var i tråd med analytikernes forventninger.

Inflasjonen i eurosonen er nå på 2 prosent på årsbasis. Det er like over ESBs mål, som ligger så vidt under 2 prosent. Det burde dermed tilsi en åpning for renteøkning. Men sentralbanksjef Mario Draghi begrunner torsdagens beslutning med at inflasjonsstigningen skyldes høyere oljepriser, og ikke grunnleggende forbedringer i eurosonens økonomi, som for eksempel høyere lønnsnivå.

Draghis argument synliggjøres enkelt ved at inflasjonen i eurosonen er på 0,9 prosent dersom man holder oljepriser utenfor.

Sentralbanken kommer derfor til å opprettholde tiltakspakkene på dagens nivå, for å stimulere til større økonomisk vekst i de 19 landene i eurosonen.

Eurosonens økonomi vokste i fjor med 1,7 prosent, og arbeidsledigheten har falt til 9,6 prosent. Men det er store forskjeller mellom medlemslandene. Ledigheten i Tyskland er på 3,9 prosent, mens den i Hellas er på 23 prosent.

