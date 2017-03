BBC uten fornyet lisens i Thailand – dropper kortbølgesendinger

Den britiske kringkasteren sier i en pressemelding at senderne har vært skrudd av siden årsskiftet, da den gamle sendelisensen gikk ut.

– Tross lange forhandlinger har vi ikke klart å komme fram til en avtale om ta opp igjen sendingene. Med tanke på de økonomiske begrensningene hele BBC står overfor, har vi besluttet å stenge stasjonen, opplyser selskapet. Så mange som 45 ansatte kan miste jobben som følge av beslutningen.

Sendingene som gikk ut fra Nakhon Sawan sentralt i Thailand hadde Øst-Asia som sitt viktigste dekningsområde. Sendestasjonen ble flyttet hit fra Hongkong etter at Kina tok over det tidligere britiske territoriet i 1997.

Regjeringen i Thailand har åpent kritisert BBCs thai-språklige nettjeneste, som dekker politiske spørsmål mer åpent enn lokale medier gjør.

– Vi beklager at vi ikke har kommet til enighet med den thailandske regjeringen, slik at vi kunne fortsette å bruke denne stasjonen til å bringe korrekte og upartiske nyheter til lyttere i regionen. Vi fortsetter å utvikle måter for å gi folk tilgang til vårt tilbud, inkludert strømming på nett og mobil, i tillegg til FM-radiosendinger og TV-sendinger, heter det videre i uttalelsen.

Det er uklart om nedleggelsen i Thailand vil påvirke BBCs planer om regelmessige sendinger på koreansk rettet mot Nord-Korea.

(©NTB)