Assange kaller CIA udugelig

– Det er historisk udugelig å ha utviklet et slikt arsenal av hackingverktøy og så oppbevare alt på ett sted, sa Assange torsdag via en nettbasert pressekonferanse fra Ecuadors ambassade i London, der han har bodd i eksil siden 2012.

Assange vil samarbeide med teknologiselskaper for å utvikle feilrettinger som kan tette sikkerhetshull. WikiLeaks publiserte tirsdag rundt 9.000 dokumenter og nærmere 1.000 vedlegg som viser hvordan CIA angivelig kan utnytte sikkerhetshull. Apple har uttalt at selskapet allerede har tettet flere hull og at dette er et pågående arbeid. Google, Microsoft og Samsung er også nevnt i dokumentene.

– Vi har besluttet å samarbeide med dem og gi dem eksklusiv tilgang til noen av de tekniske detaljene vi har, slik at de kan få på plass feilrettinger, sa Assange.

