AfD vil ha færre migranter og forbud mot skaut

Partiet vil også ha slutt på familiegjenforening for flyktninger som er innvilget asyl, går det fram av utkastet til manifest de går til valg på i september. Manifestet skal formelt vedtas under en partikonferanse i Köln i april.

Alternativ for Tyskland (AfD) lover også å sørge for såkalt negativ immigrasjon dersom de får bestemme og vil årlig kaste ut minst 200.000 flere utlendinger enn dem som får opphold.

Forbudet mot bruk av skaut skal ifølge AfD gjelde i offentlig sektor, men skolejenter bør også nektes å bruke slike hodeplagg, heter det i manifestet.

Partiet levner ingen tvil om at forbudet er ment for muslimer og slår fast at islam i deres øyne er en trussel mot tysk kultur.

Partiet vil også melde Tyskland ut av eurosonen, gjeninnføre obligatorisk verneplikt for tyske ungdommer og kjempe mot ethvert forsøk på å gjøre selvbestemt abort til en menneskerett.

AfD ble dannet i 2013 og har hittil ikke greid å klatre over sperregrensen på 5 prosent.

Det vil trolig skje i september, skal man tro de siste meningsmålingene, som gir partiet en oppslutning på rundt 11 prosent.

(©NTB)