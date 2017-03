Video med sønn av drepte Kim Jong-nam på nett

Den 40 sekunder lange videoen viser en mann som av sørkoreansk etterretning bekreftes å være Kim Han-sol (21), sønn av Kim Jong-nam som ble drept på en flyplass i Malaysia med nervegiften VX 13. februar.

– Min far har blitt drept for noen få dager siden. Jeg er sammen med min mor og min søster. Vi er veldig takknemlige overfor ..., sier han, før lyden forsvinner og munnens bevegelser dekkes til.

Han-sol, moren og søsteren forsvant fra eksil i Macau etter farens død.

Videoen er lastet opp på YouTube -siden til en hittil ukjent gruppe som kaller seg Cheollima Civil Defense (CCD). De hevder at de passer på familien nå. Mannen på videoen holder opp sitt nordkoreanske pass for å bevise sin identitet. Videoen avsluttes med at han sier "vi håper dette blir bedre snart".

Det er ingen informasjon om hvor, når eller hvorfor filmsnutten er laget. Dette er første gang en slektning av Kim uttaler seg om drapet. Som nevø av sittende leder i Nord-Korea, Kim Jong-un, er kim Han-sol nevnt som mulig arvtaker.

(©NTB)