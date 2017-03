USA: Kim Jong-un er ikke rasjonell 

Kim kommer trolig ikke til å la seg påvirke gjennom diplomati, mener Haley.

– Vi har ikke å gjøre med en rasjonell person, sa hun etter et ekstraordinært møte om de nordkoreanske rakettoppskytningene tidligere i uka.

Haley understreket at nordkoreanerne må komme med en eller annen form for positiv gest før USA vil åpne for forhandlinger.

Kinesisk forslag

Kina oppfordret onsdag Nord-Korea til å fryse sitt atomvåpen- og rakettprogram, i bytte mot at USA innstiller sine felles militærøvelser med Sør-Korea.

Haley er ikke uten videre begeistret over forslaget og understreket onsdag at disse militærøvelsene er defensive og har pågått i 40 år.

– Utelukker ingenting

President Donald Trumps administrasjon revurderer nå USAs forhold til Nord-Korea og vil deretter ta de nødvendige skritt, sa hun til journalister etter onsdagens møte i Sikkerhetsrådet.

– Vi utelukker ingenting og vi vurderer alle muligheter som ligger på bordet, sa hun.

Nord-Korea prøveskjøt tidligere i uka fire ballistiske missiler over Japanhavet og betegnet dette som en øvelse på angrep mot amerikanske militærbaser.

USA svarte på sin side med å framskynde utplasseringen av et nytt rakettforsvarssystem i Sør-Korea.

Trosser forbud

Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger siden 2006, de to siste i fjor.

I strid med flere FN-resolusjoner fortsetter landet også utviklingen av raketter som har lengre rekkevidde enn de 150 kilometerne Sikkerhetsrådet har satt som grense.

Senest i midten av februar prøveskjøt Nord-Korea en rakett som landet om lag 500 kilometer ute i Japanhavet.

