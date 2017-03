Tyskland gransker opplysninger om CIA-hacking 

– Dersom det viser seg at det er grunn til å mistenke en konkret kriminell handling, utført av en spesifikk person, vil det bli innledet en foreløpig etterforskning, heter det i en kunngjøring fra tysk påtalemyndighet.

Ifølge en talsmann for tysk UD, Sebastian Fischer, forsøker nå tyske myndigheter i første omgang å fastslå om CIA-dokumentene som ble offentliggjort av WikiLeaks tirsdag, er ekte.

– Dette gjenstår å se, sier han.

Forholdet mellom Tyskland og USA ble anstrengt etter at de amerikanske avhopperen og varsleren Edward Snowden avslørte at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA drev avlytting i Tyskland. Senere ble det klart at tysk etterretning til en viss grad hadde medvirket.

Ifølge de nesten 9.000 dokumentene som ble offentliggjort av WikiLeaks denne uka, har CIA utviklet over 1.000 redskaper for å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og moderne TV-apparat.

