Svensk rapport: Kvinner har dårligere arbeidsmiljø enn menn

I en ny rapport, som ble overlevert til den svenske regjeringen på kvinnedagen, går det fram at arbeidsmiljøet bidrar til at kvinner og menn har ulike forutsetninger i arbeidslivet.

– Kvinner har ofte en veldig tøff arbeidssituasjon med høy fysisk belastning, og høy belastning når det gjelder for eksempel muligheten til å påvirke sitt eget arbeid og hvor mye man har å gjøre, sier Boel Callermo til programmet Ekot på Sveriges Radios.

Han er avdelingssjef ved Arbeidsmiljöverket, som tilsvarer det norske Arbeidstilsynet.

En oversikt fra svenske trygdemyndigheter viser også at kvinner oftere er sykemeldt for stress. Nesten 30.000 kvinner var sykemeldt for stress i Sverige i fjor, et tall som er fire ganger høyere enn for menn.

Arbeidsrelaterte sykdommer som forårsakes av stress er vanligst innen den kvinnedominerte delen av helsevesenet, viser Arbeidsmiljöverkets tall.

Mangelen på likestilling i arbeidsmiljøet knyttes blant annet til at ressursene i de kvinnedominerte yrkene er små, og i mange tilfeller gjøres det lite når det gjelder forebyggende arbeid.

– Det vi ser er at arbeidsmiljøspørsmålene må inn i styrerommene, de må opp på ledelsens agenda, sier Boel Calleremo, som vil at ledere gjør mer for å sikre at det finnes en balanse mellom krav og ressurser.

