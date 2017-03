Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Koreas rakettest

Uttalelsen fra Sikkerhetsrådet sier det er beklagelig at Nord-Korea tester missiler for å forbedre kapasitet og rekkevidde. Det betegnes som oppførsel som i økende grad bidrar til destabilisering og at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp. FNs sterkeste organ uttrykker også sterk misnøye med at Nord-Korea gang på gang trosser Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Den sterke fordømmelsen er ført i pennen av USA, men ble enstemmig vedtatt av medlemmene i rådet, inkludert Kina, til tross for at Kina og USAs forhold er blitt mer anstrengt nå som amerikanerne er i ferd med å installere sitt svært omstridte rakettforsvarssystem THAAD på sørkoreansk jord. Kina har motsatt seg dette siden planene ble kjent i fjor. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) er allerede utplassert på Hawaii, og begrunnelsen for å plassere det i Sør-Korea er den samme: Som beskyttelse mot aggresjon fra Nord-Korea.

(©NTB)