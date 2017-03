SOHR: Luftangrep nær Damaskus til tross for våpenhvile

– Militære luftfartøy, enten russiske eller syriske, utførte to angrep i utkanten av Arbin, sier den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights-leder Rami Abdulrahman.

– Dette er de første luftangrepene siden våpenhvilen ble kunngjort tirsdag ettermiddag, legger han til.

Arbin ligger like nordøst for Damaskus.

SOHR opplyste onsdag også at artilleriild fra regimestyrker rammet Harasta, en by i opprørsbastionen Øst-Ghouta, øst for Damaskus.

En korrespondent for nyhetsbyrået AFP sier at et krigsfly rammet mål i byen Douma, like øst for Harasta. Ifølge SOHR ble elleve personer såret i tre angrep rettet mot Douma.

Russlands forsvarsdepartement kunngjorde tirsdag et to uker langt "stillhetsregime" i Øst-Ghouta. Dette er et begrep som russerne bruker om ensidige våpenhviler i Syria.

Ghouta-regionen øst for Damaskus har vært kontrollert av opprørere siden 2012.

Mohammad Alloush, en av lederne i opprørsgruppen Islams hær, anklager Russland for å ha stått bak onsdagens angrep. Våpenhvilen var bare en politisk kunngjøring, ikke noe som ble iverksatt, uttalte han til AFP onsdag.

– Russland ønsker å fremstå som nøytral og støttespiller for en politisk løsning, men på bakken er saken noe helt annet, sa han.

(©NTB)