Sør-Korea: President Park Geun-hyes skjebne avgjøres fredag

En kunngjøring fra grunnlovsdomstolen er ventet klokken 11 fredag formiddag (klokken 3 natt til fredag norsk tid), opplyser rettens talsmann Bae Bo-yoon, ifølge en melding fra nyhetsbyrået Yonhap.

Hvis grunnlovsdomstolen beslutter at hun må fjernes fra presidentvervet, blir det utlyst nyvalg innen 60 dager. Hvis domstolen derimot finner grunnlag for å gi Park medhold, blir hun umiddelbart gjeninnsatt som president.

Det var opposisjonen, som utgjør flertall i nasjonalforsamlingen, som stemte for å stille henne for riksrett i desember, etter flere uker med svære demonstrasjoner i hovedstaden.

Park anklages for å være innblandet i en korrupsjonsskandale rundt sin nære venninne Choi Soon-sil. Presidenten er anklaget for ha bistått venninnen Choi med pengeutpressing, samt ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Park avviser å ha gjort noe galt og legger skylden på Choi, som er varetektsfengslet. Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.

Choi er varetektsfengslet, og flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser. Park har beklaget at hun stolte på sin venninne og har avvist å ha gjort noe galt.

