Sør-Afrika trekker seg ikke fra ICC

Årsaken er at landets høyesterett har fastslått at det strider mot grunnloven. Dette er et nederlag for president Jacob Zuma, som altså blir avhengig av å få godkjenning fra nasjonalforsamlingen for sitt ønske om å trekke landet ut fra ICC.

I likhet med flere andre afrikanske land ønsket Zuma å trekke landet ut av ICC med den begrunnelse at det nesten bare er afrikanere som tiltales i domstolen.

Ni av ti av ICC' etterforskninger dreier seg i dag om personer fra afrikanske land. Et av tilfellene dreier seg om forhold i Georgia.

Det som først og fremst utløste Sør-Afrikas ønske om å trekke seg, var kravet om å pågripe Sudans president Omar al-Bashir da han besøkte landet i fjor. Sør-Afrika nektet å pågripe ham, trass i at han er etterlyst av ICC.

Bashir ble siktet av ICC i 2009 på grunn av anklager om krigsforbrytelser i Darfur, der 300.000 mennesker er drept og 2 millioner drevet på flukt.

Også Burundi har sagt de vil trekke seg fra ICC, mens Kenya overveier det samme. I Gambia derimot har den nye presidenten Adama Barrow stanset prosessen med å kutte samarbeidet med domstolen.

