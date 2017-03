Over 30 drept i IS-angrep mot sykehus i Kabul

Afghanske myndigheter opplyser at alle angriperne er døde.

– Operasjonen er over. Alle angriperne er drept. Vi undersøker fortsatt ødeleggelsene, sier en talsmann for innenriksdepartementet, Sediq Sediqqi, til nyhetsbyrået AFP.

Angrepet startet onsdag morgen ved at en selvmordsbomber sprengte seg utenfor sykehuset. Deretter trengte flere menn utkledd med legefrakker seg inn i sykehuset.

Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der opprørerne hadde forskanset seg.

– Årsaken til at angrepet varte så lenge var at afghanske sikkerhetsstyrker var opptatt med evakueringen av pasienter, sykehusansatte og besøkende, sa forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri etter at evakueringen var fullført.

To av i alt fire angripere befant seg da fortsatt i bygningen, men kort tid etter kom meldingen om at angrepet var over og at alle de fire angriperne var drept.

Angrepet startet ved 5.30-tiden norsk tid, og var først over cirka seks timer senere.

IS hevder at gruppen sto bak angrepet. Taliban har opplyst at de ikke er innblandet.

