Nike lanserer hijab før kvinnedagen

Det nye plagget, "The Nike Pro Hijab", har vært på trappene i ett år, med innspill fra flere utøvere. Kunstløperen Zahra Lari var med i testpanelet:

– Jeg kan ikke tro at den endelig er her, skriver hun på Instagram, der hun poserer med plagget.

Hijaben i elastisk, pustende materiale kan trekkes på som en hette og skal holde seg på plass. Nike opplyser at den først kommer for salg neste år. Lari kommer fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Fekteren Ibtihaj Muhammad fra New York var en av dem som fikk mye oppmerksomhet, på godt og vondt, da hun i Rio i fjor ble første amerikanske utøver til å konkurrere med hijab i olympiske leker.

– Å bruke hijab er et personlig valg og et uttrykk for et personlig forhold til Gud, sa hun til BBC den gangen.

(©NTB)