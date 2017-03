Minst 19 jenter døde i brann på barnehjem i Guatemala

Minst 30 mennesker ble alvorlig skadd i dramaet i San José Pinula. Ifølge lokale medier brøt brannen ut etter at mange tenåringer hadde rømt fra institusjonen, som huset vanskeligstilte tenåringer.

Guatemalas nasjonale politisjef Nery Ramos bekrefter overfor Reuters at alle de 19 omkomne var jenter.

– Dette er en smertefull situasjon, sier Ramos, som tilføyer at brannen ble startet av en gruppe ungdommer på barnehjemmet.

Ifølge avisa El Periódico brøt brannen på barnehjemmet Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 25 kilometer sørøst for hovedstaden, ut i morgentimene onsdag.

Overgrepsanklager

Brannen oppsto i en av sovesalene, der det ble satt fyr på madrasser som følge av en konflikt med ledelsen på barnehjemmet.

Natt til tirsdag rømte rundt 60 tenåringer fra det samme barnehjemmet, etter anklager om at de ansatte hadde utsatt dem for seksuelle overgrep og dårlig behandling.

Opprørspoliti ble sendt til stedet for å slå ned på uroen, viser bilder fra lokalt fjernsyn. Ifølge lokale medier bodde over 500 barn og tenåringer på institusjonen, til tross for at den bare har kapasitet til å huse 400, skriver Reuters.

Alvorlige brannskader

Ifølge brannmannskaper fikk minst 36 ofre alvorlige brannskader, og det fryktes at tallet på omkomne vil stige.

– Alle de skadde har enten annengrads- eller tredjegrads forbrenning. De jeg har sett, har brannskader på over halvparten av kroppen, sier direktøren ved Roosevelt-sykehuset i Guatemala by, Carlos Soto, til avisa Prensa Libre.

18 av de skadde er innlagt på hans sykehus, og tilstanden til 14 av dem er livstruende, sier han.

Gatebarn

En gruppe fortvilte slektninger samlet seg onsdag utenfor barnehjemmet i håp om å få informasjon om sine kjære, skriver Reuters.

– Vi har ikke fått noen opplysninger siden i går kveld, sier Andrea Palomo, som gråtkvalt forteller at hun sendte sin 15 år gamle sønn til institusjonen for å få skikk på ham.

Barna og ungdommene på barnehjemmet kommer fra familier med store sosiale problemer, og mange av dem er plassert der av myndighetene. Flere av dem bodde tidligere på gata.

Institusjonen har tidligere vært gjenstand for gjentatte klager og beskyldninger om overgrep, og flere barn har rømt derfra.

