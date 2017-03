Malaysia ber Nord-Korea om forhandlinger

Da det tirsdag ble kjent at Nord-Korea nektet de 11 malaysierne i landet utreise, ble Malaysias statsminister Najib Razak rasende. Han kalte det en avskyelig handling, i praksis det samme som å holde malaysiske statsborgere som gisler.

Onsdag sier visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi at Malaysia er villige til å forhandle.

– Vi tror de vil handle rasjonelt. Vi tror det viktigste for oss er å bevare vårt diplomatiske forhold med Nord-Korea, for jeg mener sikkerheten til våre statsborgere i Pyongyang er det viktige, sier han.

Forholdet landene imellom har blitt en bitter krangel i kjølvannet av drapet på Kim Jong-nam. Halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble drept i Malaysia, og landenes disputt bunner i krangel om drapsetterforskningen. De har utvist hverandres ambassadører, Nord-Korea nekter inntil videre malaysiske statsborgere utreise, og Malaysia har svart med å nekte ambassadeansatte i Kuala Lumpur å forlate landet. Nord-Korea krever at Malaysia håndterer drapsetterforskningen annerledes. De ønsket selv å utføre obduksjonen, de ble svært opprørte over at Sør-Korea hevdet Nord-Korea sto bak drapet og mener dessuten Kim Jong-nam kan ha dødd av generelle helseproblemer.

Malaysia har hele tiden stått på at de skal etterforske drap begått på landets territorium. To kvinner er pågrepet og siktet for drapet 13. februar. Obduksjonen konkluderte med at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX.

Sju nordkoreanere, inkludert en diplomat, er ettersøkt i saken, der politiet har klaget på manglende samarbeidsvilje fra Nord-Korea. Politiet tror flere av de ettersøkte skjuler seg på den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur, som politiet ikke har lov til å undersøke. I stedet venter de utenfor.

