Kvinnedagen: En fest – og en vekker verden over

I Bangladesh inntok tenåringsjenta Shonaili Khatun catwalken mens publikum jublet. Men dette var ikke et vanlig moteshow. Khatun og 14 andre modeller som deltok showet, har overlevd syreangrep fra menn som mener de har rett til å straffe kvinner ved å kaste syre på dem. Skadene er svært synlige. Syreangrep, som kan være dødelige, er vanlig i deler av Asia og Midtøsten.

For Khatuns del skjedde syreangrepet bare noen få dager etter at hun var født. Årsaken var en eiendomskrangel som involverte foreldrene hennes. Den lille babyen fikk brannskader i fjeset og på armene, og som liten jente måtte hun gjennomgå åtte operasjoner i løpet av tre år.

– Jeg er så glad for å være her, strålte hun fra catwalken.

Arrangørene håper at showet skal skape bevissthet rundt syreofre – og også vise at disse kvinnene er modige, sterke og en stor ressurs i samfunnet.

Kvinneøkonomi

I USA oppfordrer arrangørene av Kvinnemarsjen, som gikk av stabelen i januar som en protest mot Donald Trump som president, kvinner til ikke å bruke penger på kvinnedagen – for å vise hvilken økonomisk styrke og påvirkning de har på amerikansk økonomi.

I Italia ble dagen blant annet markert med at kvinner får gratis adgang til alle landets museer. Italia løfter også fram kunstverk som er laget av og med kvinner.

Den indiske delstaten Rajastan lar alle kvinner reiser gratis på buss i et døgn.

Ut med mennene

Radiostasjonen ABC i Canberra i Australia valgte å fjerne alle mennene fra onsdagens radiosendinger.

– Med bare kvinnelige journalister bak mikrofonene ville ABC rette oppmerksomheten mot likestilling samt vise fram sine kvinnelige talenter, het det.

AirIndia skrøt av nylig å ha gjennomført den første passasjerflygingen med en ren kvinnebesetning, noe de mener berettiger til en plass i Guinness rekordbok.

Offisiell festdag

En lang rekke land, deriblant Afghanistan, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kambodsja, Kina, Cuba, Eritrea, Vietnam og Zambia har gjort dagen til offisiell festdag.

I Russland er kvinnedagen litt annerledes. Russerne markerer dagen heller som en slags morsdag, der kvinner overøses med roser og godsaker. Nå kan også russerne leie enorme rosebuketter for noen få minutter, slik at man rekker å ta skrytebilder til for eksempel Instagram.

Noen vil hevde at russerne i stedet burde rette søkelyset mot det mange vil karakterisere som et macho-dominert samfunn.

