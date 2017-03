Kabul-sykehus rammet av blodig IS-angrep 

Kampene pågikk i timevis etter at væpnede menn trengte seg inn i sykehuset onsdag morgen. Fem timer etter var situasjonen fortsatt uavklart.

Et selvmordsangrep utenfor sykehuset innledet angrepet, hvorpå angripere med håndgranater og automatvåpen tok seg inn i sykehuset og oppover i etasjene, opplyser det afghanske forsvarsdepartementet.

Ifølge øyenvitner hadde flere av dem kledd seg ut som helsepersonell med hvite frakker.

Afghanske myndigheter opplyser at fire personer så langt er konstatert drept og over 60 såret. Myndighetene frykter at dødstallet vil stige, ettersom kampene inne i bygningen pågår fortsatt.

En ansatt ved sykehuset, Abdul Qadir, sier til Reuters at minst en pasient og en ansatt er drept. Mannen som skjøt, var kledd i en legefrakk som han brukte til å skjule et automatvåpen av typen AK-47, ifølge Qadir, som også kunne høre skyting fra flere andre områder på sykehuset.

– Taliban ikke involvert

Den ytterliggående islamistgruppa IS har meldt at den står bak angrepet.

– Den islamske statens kommandostyrker angriper militærsykehuset i Kabul, heter det i en kort melding fra den IS-vennlige informasjonskanalen Amaq, som formidler meldinger direkte fra den ytterliggående gruppa.

En talsmann for Taliban bekrefter at den afghanske opprørsgruppa ikke er involvert.

– Dagens angrep i Kabul har ingen forbindelse til Taliban, skriver han på Twitter.

Ambassader stengt

Sardar Daud Khan-sykehuset har 400 senger og behandler personer som er såret i kamper over hele Afghanistan. Sykehuset ligger i samme område som en rekke ambassader, blant dem den norske og den amerikanske, som ligger rett over gaten.

Finlands ambassadør i Afghanistan opplyste onsdag formiddag at ambassaden har stengt, og at dette gjelder alle ambassader i området. En såkalt "lockdown"-situasjon innebærer at ingen får love til å forlate bygningen samtidig som arbeidet inne i ambassaden fortsetter som normalt.

Det norske utenriksdepartementet har ennå ikke kommentert situasjonen.

– Skyter overalt

Det er uklart hvor mange angripere som befinner seg i sykehuset. En sikkerhetskilde oppgir at tre til fem angripere med håndgranater og automatvåpen har gått inn i bygningen.

I en kort telefonsamtale med nyhetsbyrået AFP like etter at angrepet startet, beskrev en representant for sykehusledelsen en kaotisk situasjon:

– Angriperne skyter overalt. Vi forsøker å få situasjonen under kontroll, sa Abdul Hakim før han la på, tydelig stresset.

Imens ble det lagt ut flere desperate meldinger på sosiale medier fra personer inne på sykehuset. Et medlem av staben skriver på Facebook: "Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss".

President fordømmer

President Ashraf Ghani fordømte angrepet og kalte det et angrep på "hele det afghanske folk og alle afghanske kvinner" da han onsdag holdt en tale i forbindelse med kvinnedagen.

For en uke siden ble 16 mennesker drept i to selvmordsangrep mot to bygninger som huset afghanske etterretnings- og sikkerhetsstyrker. Angrepene ble utført av Taliban.

Militærsykehuset som nå er angrepet, ble i 2011 utsatt for en bombeeksplosjon som tok livet av seks soldater.

(©NTB)