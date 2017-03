Island: Arbeidsgiverne må garantere at de betaler likelønn

På kvinnedagen lover likestillings og sosialminister Thorsteinn Viglundsson at Island vil innføre en liklønns-standard, som alle arbeidsgivere med flere enn 25 ansatte må følge. Det vil si at det skal gis samme lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet.

Ifølge Viglundsson er Island det første landet i verden som går til et slikt skritt, og fristen er satt til 2022.

– Det er på tide å gjøre noe radikalt for å få til dette, understreker ministeren.

