Irakiske styrker slikker sårene etter vågalt raid 

Irakiske styrker lette onsdag etter skjulte bomber og IS-krigere i gjenerobrede områder i Vest-Mosul.

Områdene er en del av Mosul sentrum, og den IS-kontrollerte gamlebyen ligger like ved. For å beskytte styrkene er det bygd opp voller og andre barrierer rundt de gjenerobrede nabolagene.

Her ligger blant annet et kontorbygg som tidligere huset administrasjonen i provinsen Nineveh, der Mosul er hovedstad. Natt til tirsdag erklærte irakiske styrker at de hadde inntatt bygningen, men kort tid etter iverksatte IS et voldsomt motangrep og omringet hundrevis av irakiske spesialstyrker.

Det er uklart hvor mange som ble drept og såret, men overlevende soldater og politifolk forteller om dramatiske timer.

– Vi sto fast der, ingen kunne nå fram til oss. Jeg unnslapp så vidt. Snikskytterne traff bilen min to ganger, men jeg tråkket ikke på bremsen en eneste gang, sier Hamza Daoud fra Iraks føderale politistyrker, som måtte kjøre bilen rett inn i en veisperring for å komme seg ut.

Hylles som helter

Styrkene som deltok i det vågale raidet, blir nå hyllet som helter av irakiske og amerikanske militærtopper.

Men Daoud mener at operasjonen var dumdristig.

– Planen var idiotisk. Jeg vet ikke hvorfor vi gjorde det, sier politimannen, som tirsdag måtte frakte to døde kolleger til en klinikk.

En annen politimann forteller at han satt fast i timevis i bygningskomplekset mens IS-krigere dukket opp fra områdene rundt og sperret veiene som styrkene hadde brukt for å rykke fram.

Under stort press

Militære ledere hadde tenkt at den raske framrykkingen skulle overraske IS. Tabben synliggjør de store utfordringene som styrkene står overfor når de skal innta gamlebyen, som er den tettest befolkede og mest uoversiktlige delen av byen.

Styrkene er samtidig under stort politisk og militært press for å få full kontroll over millionbyen så fort som mulig.

I de nylig gjenerobrede områdene ligger også Mosuls antikke museum, men det er plyndret og ødelagt. I utstillingshallene ligger det nå hauger med søppel, og i kjelleren er gulvet dekket av aske.

IS, som tok kontroll over Mosul sommeren 2014, har tidligere offentliggjort videoer som viser hvordan krigere slår i stykker gamle statuer og antikviteter med hammere.

