Greske bønder slåss med politiet i Aten

Bøndene, hvorav mange er fra Kreta, er i den greske hovedstaden for å protestere mot blant annet høyere skatter.

Kampene brøt ut etter at en bondedelegasjon ble nektet et møte med myndighetene. TV-bilder viser at bøndene kaster stein mot politiet og slår på politibilene med trestokker som vanligvis brukes til å gjete dyr.

Politiet svarte med tåregass. Ifølge en politikilde er to personer pågrepet etter at vinduene på to politibiler ble knust.

(©NTB)