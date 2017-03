Gabriel: Forholdet til Tyrkia må gjenopprettes

– Det finnes ingen alternativer til dialog, fordi dialog er eneste måte vi steg for steg kan gjenopprette et normalt og vennlig forhold på, sa Gabriel onsdag morgen etter et frokostmøte med Cavusoglu i Berlin.

Samtidig advarte han Ankara mot at sammenligninger med Tysklands nazifortid og avlysninger av valgmøter er å gå over streken.

Det var president Recep Tayyip Erdogan som søndag dro fram nazikortet. Han henviste til at lokalmyndigheter flere steder i Tyskland dagene i forveien satte foten ned for at tyrkiske statsråder kan holde valgmøter. Å forby tyrkiske politikere fra å delta på valgarrangement i Tyskland "er ikke noe forskjellig fra fortidens nazipraksis", sa Erdogan.

Forholdet mellom Berlin og Ankara har blitt svært anstrengt som følge av avlysningen av valgmøtene.

Tyrkiske ministre ønsket å delta på valgmøter for å tekkes de rundt 1,4 millioner tyrkiske stemmeberettigede som bor i Tyskland, i forkant av neste måneds folkeavstemning i Tyrkia. Erdogan ber i folkeavstemningen om å få mer makt på sine hender.

Etter møtet onsdag deltok Cavusoglu på en reiselivsmesse i Berlin. Der sa han at "Tyskland må bestemme seg for om Tyrkia er en venn eller ei".

Cavusoglu la til at Gabriel snart skal til Tyrkia for å delta på et nytt møte mellom de to utenriksministrene.

– Vi skal møtes igjen så snart det lar seg gjøre. Vi skal være vert for min venn Sigmar Gabriel i Tyrkia, sa Cavusoglu.

