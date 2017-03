FN-rapport: Sør-Sudan trues av folkemord

FNs høykommissær for menneskerettigheter har laget en rapport basert på en sju måneder lang undersøkelse i Sør-Sudan. Den gir et skremmende bilde av situasjonen i landet, som herjes av hathandlinger og etnisk rensing.

Rapporten avslører tilfeller av tilsiktet utsulting og bombing av sivile. Samfunnstopper, inkludert president Salva Kiir, holder taler fulle av hat.

-Voldsovertredelsene blir i all hovedsak begått av regjeringssoldater, medlemmer av de nasjonale sikkerhetsstyrkene, politifolk og milits som er knyttet til regjeringsstyrkene, heter det i rapporten.

Etnisk rensing?

FN opplyser at den etniske shilluk-gruppen blir forfulgt og drevet ut av sine hjem. Rundt 20.000 av opprinnelig nærmere 50.000 innbyggere i byen Wau Shilluk er blitt fordrevet.

-Mitt folk risikerer å bli utryddet, både kulturelt og fysisk, uttalte lederen for shilluk-gruppen, Kwongo DAK Padiet nylig. Han uttalte seg uavhengig av FN-rapporten.

Også folkegruppen nuer blir forfulgt. Ifølge rapporten skal SPLA-soldater angripe sivile fra nuerfolket, og det blir også meldt om voldtekter av kvinnene.

Flertallet av regjeringsstyrkene i Sør-Sudan tilhører dinkafolket. Også president Kiir er etnisk dinka.

Dinka og nuer er det to største folkegruppene i Sør-Sudan, og nå advarer FN om etnisk rensing og at landet kan stå foran folkemord.

Langvarig strid

FN mener at dersom ikke gjerningsmennene blir stilt til ansvar for sine handlinger, vil den nye staten kunne gå til grunne.

Borgerkrigen brøt ut i desember 2013, to år etter at Sør-Sudan fikk sin uavhengighet fra Sudan. Titusenvis av mennesker er blitt drept og over 1,5 millioner mennesker har flyktet.

Nå trues befolkningen i tillegg av alvorlig hungersnød. FN mener at så mange som en million mennesker trues av sult.

(©NTB)