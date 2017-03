FN: Nødhjelp til Jemen langt unna målet

– I løpet av årets to første måneder har Jemen-programmet bare mottatt 3 prosent av finansieringen – 534 millioner kroner av 18 milliarder kroner – til å bistå 12 millioner mennesker med livreddende hjelp, heter det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor OCHA.

De største donorlandene er Storbritannia, Tyskland, USA, Sverige og Japan, heter det videre i uttalelsen onsdag.

– Den humanitære situasjonen i Jemen er katastrofal og fortsetter å forverre seg. Det er tvingende nødvendig med flere ressurser for å kunne gjøre fortsatt humanitær støtte mulig, på et tidspunkt der situasjonen er kritisk for de mest sårbare innbyggerne i landet, opplyser OCHA.

FN anslo i forrige måned at mer enn to tredeler av Jemens befolkning på anslagsvis 27 millioner personer er avhengige av hjelp.

