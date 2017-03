CIA: WikiLeaks-avsløring setter amerikanere i fare

WikiLeaks publiserte tirsdag nærmere 9.000 dokumenter som angivelig avslører hvordan CIA er i stand til å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og moderne TV-apparater.

CIA vil ikke bekrefte at innholdet i materialet er ekte. Men talsperson Heather Horniak sier onsdag at "slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare". De "utstyrer også våre fiender med verktøy og informasjon for å skade oss", sier hun.

