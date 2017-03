Blodig angrep mot sykehus i Kabul ennå ikke over

Angrepet startet med et selvmordsangrep utenfor sykehuset hvorpå angripere utstyrt med håndgranater og automatvåpen tok seg inn i sykehuset og opp i etasjene, opplyser det afghanske forsvarsdepartementet.

Ifølge øyenvitner hadde flere av angriperne kledd seg ut som helsepersonell med hvite frakker.

Om lag tre timer etter at angrepet startet ved 9-tiden lokal tid, opplyste helsedepartementet at to personer er drept og 25 såret. Myndighetene frykter at dødstallet vil stige ettersom kampene inne i sykehuset pågår fortsatt.

En ansatt ved sykehuset, Abdul Qadir, sier til Reuters at minst en pasient og en ansatt er drept. Mannen som skjøt, var kledd i en legefrakk som han brukte til å skjule et automatvåpen av typen AK-47, ifølge Qadir, som også kunne høre skyting fra flere andre områder på sykehuset.

Ambassadestrøk

Sardar Daud Khan-sykehuset har 400 senger og behandler personer som er såret i kamper fra hele Afghanistan. Det ligger i samme område som en rekke ambassader, blant annet den norske. Den strengt bevoktede amerikanske ambassaden ligger tvers over gaten.

De første nyhetsmeldingene om angrepet kom ved 6-tiden norsk tid onsdag morgen.

Ifølge talsmann Qamaruddin Sediqi står alle sykehusene i den afghanske hovedstaden klare til å ta imot ofre for angrepet.

Imens ble det lagt ut flere desperate meldinger på sosiale medier fra personer som befinner seg inne på sykehuset. Et medlem av staben skriver på Facebook: "Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss".

- Skyter overalt

I en kort telefonsamtale med nyhetsbyrået AFP like etter at angrepet startet, beskrev en representant for sykehusledelsen en kaotisk situasjon:

– Angriperne skyter overalt. Vi forsøker å få situasjonen under kontroll, sa Abdul Hakim før han la på, tydelig stresset.

Det er uklart hvor mange angripere som befinner seg i sykehuset. En sikkerhetskilde oppgir at tre til fem angripere med håndgranater og automatvåpen har gått inn i sykehuset.

President fordømmer

Ingen opprørsgruppe har så langt tatt ansvar for angrepet, men Taliban har tidligere stått bak lignende angrep. En talsmann for Taliban sier til Reuters at han foreløpig ikke har noen opplysninger om angrepet.

President Ashraf Ghani fordømte angrepet og kalte det et angrep på "hele det afghanske folk og alle afghanske kvinner" da han onsdag holdt en tale i forbindelse med kvinnedagen.

For en uke siden ble 16 mennesker drept i to selvmordsangrep mot to bygninger som huset afghanske etterretnings- og sikkerhetsstyrker. Angrepene ble utført av Taliban.

Militærsykehuset som nå er angrepet, ble i 2011 utsatt for en bombeeksplosjon som tok livet av seks soldater.

