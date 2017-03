Amerikansk FN-utsending tar opp Israel – Palestina

Etter møtet med FN-ambassadør Riyad Mansour tirsdag skrev Haley på Twitter at palestinerne burde "møte Israel i direkte forhandlinger heller enn å se til FN for å få på plass resultater som kun kan oppnås mellom de to partene".

Mansour sier til nyhetsbyrået AFP at Haley i løpet av det 45 minutter lange møtet uttalte et ønske om å få de to partene tilbake til forhandlingsbordet og antydet at USA vurderer å forsøke å blåse liv i nye samtaler.

Fredsprosessen i denne delen av Midtøsten har ligget brakk siden daværende utenriksminister John Kerrys forsøk på å få på plass en avtale kollapset i april 2014.

