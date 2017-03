22 mennesker drept på strand i Libya

Libyske Røde Halvmåne bekrefter at drapene skjedde forrige helg, uten å oppgi ytterligere detaljer.

En libysk sikkerhetskilde sier til nyhetsbyrået AFP at afrikanerne egentlig skulle ha reist fra stranda i Sabratha, rundt 7 mil vest for Tripoli, for å krysse Middelhavet.

De ble drept etter å ha nektet å gå ombord i båten fordi det var dårlig vær i området, ifølge kildene.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sier de har fått meldinger om drapene.

– Tilsynelatende var det en skuddveksling blant smuglerne, og det førte til at 22 migranter døde, uttaler IOM.

Menneskesmuglere organiserer hyppige reiser, ofte i skrøpelige båter og under elendige forhold, fra den libyske kysten i retning Lampedusa, ei italiensk øy som ligger 300 kilometer unna.

Siden 1. januar i år har 521 mennesker dødd i forsøket på å krysse Middelhavet til Europa, ifølge organisasjonen.

(©NTB)