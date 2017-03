USA og Russland drøfter Midtøsten med Tyrkia  

– Saker med felles interesse som er relatert til regional sikkerhet, spesielt Syria og Irak, blir diskutert på møtet, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske forsvaret.

Forsvarssjefene fra både Tyrkia, Russland og USA deltar. Møtet antas å være det første i sitt slag.

Russiske myndigheter har bekreftet opplysningene. Også de melder at møtet først og fremst skal handle om Syria og Irak.

Samtalene blir arrangert dagen etter at tyrkiske myndigheter trakk tilbake trusler om å angripe kurdiske militsstyrker som kontrollerer den tidligere IS-bastionen Manbij i Nord-Syria, uten at et eventuelt angrep er samordnet med Russland og USA.

– Det gir ingen mening å iverksette en operasjon mot Manbij uten å samarbeide med Russland og USA, sa statsminister Binali Yildirim i et TV-intervju mandag.

Uttalelsen står i skarp kontrast til tidligere trusler om å angripe den syriskkurdisk militsen hvis den ikke trekker seg ut av Manbij. Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske militsen som "terrorister".

Kurdiske styrker har fått militær støtte av USA under offensiver mot IS i Nord-Syria. De opererer i alliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), som også består av arabiske styrker. SDF rykker også framover mot Raqqa, IS' høyborg i Syria.

