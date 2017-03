Tyrkias utenriksminister holder tale i Tyskland

Cavusoglu kommer til å gjennomføre talen på et folkemøte i Hamburg som planlagt, opplyser en talsmann for utenriksministeren.

Tyrkiske tjenestemenn forsøker nå å finne et annet lokale. Dersom det ikke lykkes, kommer Cavusoglu til å holde talen på det tyrkiske konsulatet i den nordtyske byen, legger talsmannen til.

Det var mandag at en tysk tjenestemann opplyste at det planlagte folkemøtet i Hamburg ble avlyst, med henvisning til hensyn til brannsikkerheten. Tysk politi opplyste at det var avdekket "alvorlige mangler i brannsikkerheten" ved lokalet, og at det derfor er lagt ned forbud mot bruk av lokalet.

I et intervju med den tyrkiske avisen Hurriyet omtaler Cavusoglu Tyskland som et "fullstendig undertrykkende regime", og han gjentar president Recep Tayyip Erdogans krasse uttalelser om at forbud mot tyrkiske politiske arrangementer gir gjenklang til Tysklands nazifortid.

Videre hevder Cavusoglu at Tyskland forsøker å legge press på å få overtalt tyrkerne til å stemme nei til folkeavstemningen i neste måned.

I forrige uke gikk tyrkiske myndigheter hardt ut mot at tyske myndigheter flere steder har satt foten ned for møtevirksomhet der tyrkiske statsråder planla å holde taler i forkant av folkeavstemningen. Et ja-flertall vil styrke presidentens makt og svekke nasjonalforsamlingen.

Rundt 1,4 millioner tyrkere bosatt i Tyskland er stemmeberettigede i folkeavstemningen.

