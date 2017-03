Trump-talsmann fordømmer trusler mot jødiske sentre

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sa på en pressekonferanse tirsdag at Trumps administrasjon fordømmer "disse nye antisemittiske og hatefulle truslene på det sterkeste".

– Så lenge det fortsetter, vil vi fortsette å fordømme truslene og se etter måter å sette en stopper for dem, sa Spicer.

Politiet i USA etterforsker mer enn 120 trusler rettet mot jødiske organisasjoner i flere delstater siden 9. januar i år. I tillegg til trusler etterforsker amerikansk politi også flere tilfeller av hærverk på jødiske gravlunder.

Tirsdag opplyser flere forsamlingssentre at de igjen har vært utsatt for trusler. En talsmann for politiet i New York sier de har registrert fem trusler mot lokaler i byen, deriblant hovedkvarteret til Anti-Defamation League. Flere jødiske forsamlingslokaler skal ha fått truende telefoner eller eposter i løpet av natta og tirsdagen.

Blant annet holdt to forsamlingssentre i New York stengt i flere timer etter bombetrusler.

Forrige uke ble en mann pågrepet, mistenkt for å stå bak minst åtte av de registrerte truslene.

