To barn skal være drept i amerikansk angrep i Jemen

Barna var ute og passet på en flokk geiter i et fjellområde utenfor en landsby i Baida-provinsen da de søndag ble rammet av et flyangrep, opplyser kilden.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

USA har gjennomført over 40 angrep mot al-Qaida i Jemen siden krigen mot den ytterliggående gruppa ble trappet opp torsdag i forrige uke.

Den to år lange borgerkrigen mellom saudistøttede regjeringsstyrker og den iranskstøttede houthi-bevegelsen har skapt et maktvakuum som har ført til at al-Qaida har styrket nærværet sør og øst i Jemen.

(©NTB)