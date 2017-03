Syriske regjeringsstyrker har gjenerobret pumpestasjon

– Regimestyrkene har tatt over området i Khafsa og fått kontroll over pumpestasjonen etter at IS trakk seg ut, sier Rami Abdulrahman, lederen av eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR bisto russiske fly de syriske regjeringsstyrkene i offensiven mot ekstremistgruppa IS.

Vannforsyningen til Aleppo kommer vanligvis fra pumpestasjonen i landsbyen Khafsa. Innbyggerne i Syrias nest største by har vært uten normal vannforsyning i 50 dager, etter at IS stengte kranene.

