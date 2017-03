Syrisk flyktning tapte sak mot Facebook etter Merkel-selfie

Facebook kan ikke pålegges å aktivt søke gjennom og slette injurierende innlegg, slik som dem som feilaktig har koblet 19 år gamle Anas Modamani til islamistangrep og voldelige episoder, slo en domstol i Würzburg fast tirsdag.

Modamani argumenterte for at Facebook må få rettslig pålegg om å aktivt identifisere og fjerne slike innlegg, i stedet for å vente på at brukerne selv rapporterer dem inn.

Facebook skrev ikke de injurierende innleggene selv, og kan derfor heller ikke pålegges å rette seg etter en slik ordre, heter det i kjennelsen.

Modamani var en av flere asylsøkere som tok selfie med Merkel i 2015 i Berlin.

Men senere begynte bildet hans å dukke opp i innlegg i sosiale medier, der det ble hevdet at 19-åringen var involvert i kriminalitet og terrorvirksomhet. Blant annet ble han i mars i fjor identifisert som Najim Laachraoui, en av selvmordsbomberne som angrep Brussel. Før nyttår ble Modamani pekt ut som en av dem som satte fyr på en sovende, hjemløs mann på T-banestasjonen i Berlin.

– Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger, blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sa Modamanis advokat Chan-jo Jun da søksmålet ble varslet i januar.

(©NTB)