Sudan, Somalia og Iran refser Trumps innreiseforbud

– Utenriksdepartementet uttrykker dyp beklagelse og misnøye med ordren som er utstedt av den amerikanske presidenten, heter det i en uttalelse fra regjeringen i Khartoum tirsdag.

Somalias nye president Mohamed Abdullahi Mohamed kritiserer også innreiseforbudet. Han har selv bodd i USA i mange år og har både amerikansk og somalisk statsborgerskap.

Han minner om at mange somaliere bor i USA, og at de har bidratt både til amerikansk økonomi og samfunnsliv på ulike måter.

– Vi må snakke om de somalierne som har bidratt, i stedet for de få personene som vil kunne forårsake problemer, sier han.

I Iran sier viseutenriksminister Majid Takht-e Ravanchi at gjengjeldelsestiltakene mot USA etter det første innreiseforbudet fortsatt gjelder, og at det ikke er behov for en ny avgjørelse. Iran har tidligere meldt at landet vil nekte amerikanere visum så lenge iranere blir nektet visum i USA.

Innbyggere fra de tre landene, samt Jemen, Syria og Libya, vil fra og med 16. mars og 90 dager framover nektes innreise til USA. Innreiseforbudet gjelder denne gangen ikke for irakere, slik Trumps første innreiseforbud gjorde.

Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet.

Det andre innreiseforbudet, som ble lagt fram mandag, kommer også til å bli klaget inn for domstolene.

(©NTB)