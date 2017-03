Russland slår tilbake mot Ukrainas terroranklager i FN-domstol

– Det er verken faktisk eller juridisk grunnlag for beskyldningene fra Kiev, uttalte juridisk rådgiver Roman Kolodkin fra det russiske utenriksdepartementet under høringens andre dag i FN-domstolen ICJ i Haag tirsdag.

Tirsdag var det Russlands tur til å forsvare seg i Den internasjonale domstolen, etter at Ukraina dagen i forveien argumenterte for at dommerne må gripe inn overfor Russland og få slutt på det Kiev mener er russisk-sponset "terrorisme".

Det gjenstår to dager med høringer i ICJ.

Det var Ukraina som klaget Russland inn for FNs øverste domstol i midten av januar. Kiev argumenterte beslutningen med at landet i flere år har protestert mot Moskvas angivelige finansiering av separatister som kjemper mot ukrainske regjeringsstyrker i Øst-Ukraina.

Domstolens rolle er å fatte kjennelser i konflikter mellom stater. Ukraina har bedt ICJ om å beordre Russland til stans av overføringer av penger, våpen og personell til Øst-Ukraina. Men Ilja Rogatsjev, en annen russisk representant under høringen, sa tirsdag til de 16 dommerne at Kiev "fører retten bak lyset".

- Kiev er involvert i en væpnet konflikt som utkjempes av myndighetene og deres væpnede styrker mot sivilbefolkningen i Øst-Ukraina, sa Rogatsjev.

– Å stigmatisere befolkningen som terrorister og sponsorer av terror bør føre til alvorlige konsekvenser i framtidige fredssamtaler, advarte han.

