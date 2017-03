Republikanerne klare med erstatning for Obamacare

Å bli kvitt reformen som i dagligtale ofte omtales som Obamacare, var ett av president Donald Trumps valgløfter, og mandag ble planen for hvordan dette skal gjennomføres presentert av de folkevalgte republikanerne i Kongressen. Flere av de viktigste aspektene ved reformen skal fjernes, som subsidier og skatteordninger og reglene som krever at folk må ha individuell helseforsikring.

– Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanernes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.

– For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter, ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.

Utfasing

Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den gamle loven, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg. Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring. Videre skal barn få stå på foreldrenes helseforsikring fram til de fyller 26 år. Samtidig fjerner planen de upopulære vedtektene om bøtelegging av folk som ikke har helseforsikring.

Gjennom helsereformen fikk 20 millioner amerikanere som ikke hadde det fra før, helseforsikring. Republikanere har ikke noe offisielt tall på hvor mange av disse som vil miste forsikringen sin med de nye planene, men det som er klart er at det blir en reduksjon.

Inntektsbaserte subsidier erstattes med aldersbaserte subsidier, noe som kan ramme de med lave inntekter. Kostnadene til helsereformen ble delvis finansiert av skatteøkninger rettet mot personer med høy inntekt, forsikringsbransjen og andre. Disse skattene skal fjernes innen 2018.

Godkjenning

Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020. Etter 2020 blir det imidlertid opp til delstatene å dekke disse utgiftene.

Det nye lovforslaget må godkjennes av Representantenes hus og Senatet. Behandlingen av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allerede spådd å bli en av årets største dragkamper i Kongressen. Men avskaffelsen av reformen er høyt prioritert blant republikanerne og har flertall i begge Kongressens kamre.

