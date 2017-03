Redd Barna: En generasjon av syriske barn risikerer skader for livet

En ny Redd Barna-undersøkelse blant 450 barn og voksne i Syria viser at hvert fjerde barn oppgir å slite med selvmordstanker, selvskading, rusmisbruk og depresjoner. I tillegg svarer to av tre barn at de har mistet en av sine nærmeste, fått hjemmet sitt lagt i ruiner i bombeangrep eller fått krigsrelaterte fysiske skader.

– 3 millioner syriske barn har levd hele livet sitt i krig. Dersom man skal forhindre at de psykiske plagene gir varig, uopprettelig skade, må de få hjelp øyeblikkelig, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Hjernen skades

Åtte av ti voksne og nesten alle barn som er spurt, mener kontinuerlig bombing og krigføring i nærmiljøet er årsaken til traumene, der mange barn har sett henrettelser, lynsjing og vold rundt seg gjennom mange år.

– Stresset barna utsettes for år etter år, bidrar til å stoppe opp hjernens utvikling og kan også føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, depresjon og avhengighet. Det er sannsynlig at traumene vil ha en livslang effekt på barnas psykiske helse, sier Alexandra Chen ved Harvard-universitetet, som er ekspert på barns mentale helse.

Rapporten utgis på seksårsdagen for den syriske krigen. 80 prosent av de som er intervjuet, sier at barn er blitt mer agressive, og 71 prosent sier at barn stadig oftere lider av sengevæting og uønsket vannlating. Begge deler er mulige tegn på "toxic stress", det vil si langvarig stress som kan føre til livslange problemer med læring, atferd og helse.

Kjenner kun krig

Intervjuene er gjort i sju av Syrias 14 fylker, og ifølge Redd Barna er undersøkelsen den første som tar for seg den psykiske helsen til syriske barn som fortsatt bor i Syria. Minst 3 millioner barn antas å bo i områder som er hardt rammet av eksplosive våpen, og minst 3 millioner barn under seks år har aldri opplevd noe annet enn krig.

Redd Barna mener verden har sviktet barna inne i Syria. Svært mange av dem må takle grusomme opplevelser helt uten noen bistand. Ett av fire barn sier at de ikke har noen å snakke med eller noe sted å gå når de er redde, triste eller opprørte. Tilgangen til psykologer og psykiatere er nærmest ikke eksisterende.

- Regimet bak sykehusangrep

Ifølge organisasjonen Leger for menneskerettigheter, som er basert i New York, har over 90 prosent av angrepene mot sykehus og klinikker blitt utført av styrker som støtter regimet. I en tidligere rapport framholdt organisasjonen at regimet har begått systematiske brudd på prinsippet om nøytral helsehjelp ved å angripe klinikker og leger, pågripe pasienter og pågripe, torturere og likvidere leger. Det har ført til av svært mange leger har flyktet fra landet.

En annen utfordring er at mange barn og ungdommer er blitt rekruttert av væpnede grupper, noe som gjør dem spesielt utsatt for traumer som vil kunne følge dem inn i voksenlivet.

Over halvparten av de voksne som er intervjuet i Redd Barnas undersøkelse, sier at de kjenner barn og ungdommer som er rekruttert av væpnede grupper.

