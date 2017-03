Nord-Korea nekter malaysiere utreise

– Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis, heter det i en pressemelding fra Nord-Koreas utenriksdepartement, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Hendelsen det refereres til er drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, der malaysisk politi har slått fast at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX. Nord-Korea har kritisert etterforskningen, og konflikten har utløst en diplomatisk isfront landene imellom.

Nord-Koreas ambassadør Kang Chol ble lørdag erklært uønsket i Malaysia etter at han ikke beklaget sin kritikk mot etterforskningen. Han har forlatt Malaysia. Da han reiste fra landet sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.

