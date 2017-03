May må belage seg på brexit-nederlag nummer to

Loven som skal gi den britiske regjeringen klarsignal til å starte forhandlingene med EU, er allerede blitt forsinket én uke. Det skyldes at Overhuset i forrige uke stemte for en endring som garanterer rettighetene til EU-borgere som allerede bor i Storbritannia.

Tirsdag er det ventet at nok en endring vil få flertall i Parlamentets øverste kammer – og denne gangen går endringen ut på at den endelige utmeldingsavtalen og alle framtidige handelsavtaler med EU skal måtte godkjennes av Parlamentet før Storbritannia kan forlate EU.

May har tidligere lovet Parlamentet en "enten eller"-avstemning, det vil si at hvis Parlamentet avviser avtalen med EU, så vil Storbritannia forlate Unionen uten en avtale.

Men kritikere mener at dette kan føre til et økonomisk og juridisk kaos ettersom alle tidligere handelsavtaler og kontrakter mellom Storbritannia og EU vil bli opphevet over natten uten at det finnes noen erstatning.

En ny meningsmåling, som er offentliggjort av avisa Independent, viser at kun 25 prosent av de spurte støtter en EU-utmelding uten at det finnes en ny avtale mellom Storbritannia og EU.

56 prosent av de spurte støtter andre alternativer enn Mays plan. Av disse sier 27 prosent at May bør forsøke å reforhandle avtalen hvis den første avtalen blir nedstemt i Parlamentet, 15 prosent mener at Storbritannia bør bli i EU på dagens betingelsene, mens 14 prosent sier at landet bør bli værende i EU samtidig som regjeringen forsøker å fremforhandle nye betingelser.

