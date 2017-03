Irakiske styrker møter hard IS-motstand i Vest-Mosul

Natt til tirsdag ble det meldt at irakiske spesialstyrker hadde full kontroll over bygningskomplekset som tidligere huset provinsadministrasjonen. Men få timer senere ble det klart at bygningene ennå ikke var sikret, og at styrkene ble overrumplet av en bølge av intense motangrep fra IS-krigere.

En talsmann for en av enhetene som nådde først fram til administrasjonsbygningen, opplyser at styrkene har trukket seg tilbake til utkanten av bydelen Tayran, og at kampene pågår fortsatt ved bygningen.

– Vi trakk oss tilbake fordi vi hadde drepte og sårede. Styrkene ble omringet, sier sersjanten Azam Ibrahim til nyhetsbyrået AP. Han sier også at militære kjøretøy og ambulanser ikke kan nå fram til de omringede styrkene.

Statsministerbesøk

Få timer etter at irakiske styrker meldte om framgang i Vest-Mosul, opplyste irakisk fjernsyn at statsminister Haider al-Abadi besøkte soldater i millionbyen, der IS i over to år hadde full kontroll.

Bilder viser at han stiger ut av et fly på flyplassen i Mosul og møter irakiske offiserer. Flyplassen ligger sør for byen.

Den private, libanesiske TV-kanalen Al-Mayadeen sendte tirsdag direkte fra innsiden av Vest-Mosul. På bildene ser man svart røyk stige opp mot himmelen i flere ulike områder, samtidig som det kan høres skyting. TV-kanalen viste også det som oppgis å være eksplosjoner fra to selvmordsangrep utført av IS-krigere mot irakiske styrker.

Plyndret museum

Tidligere tirsdag ble det også meldt at Mosuls viktigste, men nå ødelagte og plyndrede museum, også var inntatt av irakiske regjeringsstyrker. Raidet mot administrasjonsbygningen og museet varte i cirka én time, ifølge en talsmann.

Av andre bygninger som skal være inntatt de siste dagene, er byens politihus, en rettsbygning og direktoratene for vann og elektrisitet.

Millionbyen Mosul er det administrative senteret i provinsen Nineveh nord i Irak. Byen har siden sommeren 2014 vært kontrollert av jihadistgruppa IS, men de siste ukene har gruppa mistet kontroll over Øst-Mosul, og styrker rykker nå stadig nærmere gamlebyen i Vest-Mosul, der det antas at flere tusen IS-krigere har forskanset seg sammen med den gjenværende sivilbefolkningen.

Ìrakiske regjeringsstyrker har denne uken også meldt at de har tatt kontroll over broen al-Hurriya, ei av fem bruer over Tigris som binder den nå regjeringskontrollerte østlige delen av byen sammen med den vestlige.

Symbolsk seier

Hvis irakiske styrker greier å holde på administrasjonsbygningen, markerer det en symbolsk milepæl på veien mot å gjeninnføre irakiske myndigheters kontroll over Mosul, selv om bygningen er ødelagt og ikke ble brukt av IS.

Det kan også gjøre det enklere for styrkene å angripe IS-krigere i gamlebyen, som ligger like ved. Men kampen om byen antas nå å bli vanskeligere ettersom gamlebyen er tett befolket og består av trange smug og gater.

Offensiven mot Mosul startet i oktober. Først 19. februar startet styrkene framrykkingen mot Vest-Mosul.

Irakiske regjeringsstyrker får støtte av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper, samt av den USA-ledede koalisjonen, som bomber IS-mål fra luften.

