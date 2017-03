En firedel av syriske barn har psykiske plager etter krigen

En ny Redd Barna-undersøkelse blant 450 barn og voksne i Syria viser at hvert fjerde barn oppgir å slite med selvmordstanker, selvskading, rusmisbruk og depresjoner. I tillegg svarer to av tre barn at de har mistet en av sine nærmeste, fått hjemmet sitt lagt i ruiner i bombeangrep eller fått krigsrelaterte fysiske skader.

– Tre millioner syriske barn har levd hele livet sitt i krig. Dersom man skal forhindre at de psykiske plagene gir varig, uopprettelig skade, må de få hjelp øyeblikkelig, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Åtte av ti voksne og nesten alle barn som er spurt, mener kontinuerlig bombing og krigføring i nærmiljøet er årsaken til traumene, der mange barn har sett henrettelser, lynsjing og vold rundt seg gjennom mange år.

– Stresset barna utsettes for år etter år, bidrar til å stoppe opp hjernens utvikling og kan også føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, depresjon og avhengighet. Det er sannsynlig at traumene vil ha en livslang effekt på barnas psykiske helse, sier Alexandra Chen ved Harvard-universitetet, som er ekspert på barns mentale helse.

– Vi krever mer støtte til opptrening av lærere i hvordan håndtere barn utsatt for traumer. Vi krever også full stans av all bombing av skoler, sykehus og sivile mål, og at vi må slippe fram med nødhjelp til alle deler av Syria, sier Wang.

