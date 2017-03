EU venter ingen brexitstart denne uka 

– Brexit står ikke på dagsordenen for toppmøtet. Som dere vet, har statsminister May sagt at hun vil notifisere utmeldingen innen utgangen av mars. Men jeg må innrømme at jeg ikke vet nøyaktig når det skjer, sier en høytstående EU-diplomat anonymt i forkant av toppmøtet.

– Slik det ser ut nå, venter jeg ikke at det vil skje denne uka, tilføyer kilden.

Det er tidligere blitt spekulert på om toppmøtet torsdag og fredag kunne bli anledningen for den formelle starten på utmeldingen.

Notifiseringen ser nå ut til å måtte vente til senere i mars fordi Overhuset i Parlamentet har krevd endringer i loven som gir regjeringen mandat til å starte prosessen. Det har forsinket behandlingen av lovforslaget, som regjeringen opprinnelig hadde satt seg som mål å få vedtatt innen 7. mars.

EU-kilden gir uttrykk for forståelse for at de interne prosessene i Storbritannia tar tid.

– De har satt fristen til utgangen av mars. Vi har ingen grunn til å be dem om å sette en ny frist. Vi er tålmodige, sier diplomaten.

