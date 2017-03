EU-topper enige om å lempe på krav til medlemslandene

Frankrikes president François Hollande, Tysklands statsminister Angela Merkel, Spanias statsminister Mariano Rajoy og Italias statsminister Paolo Gentiloni møttes i Versailles mandag for å diskutere EUs framtid etter brexit, uroen over økt euroskeptisk populisme og frykt for Europas forhold til USA under president Donald Trump. Det kom ingen konkrete prosjekter ut av møtet.

Merkel støtter nå Hollandes forslag om et tilpasset EU, der medlemslandene som ønsker det skal kunne gå videre i sin integrering selv om andre setter på bremsen. Hvis ikke landene kan velge å integreres i unionen i sitt eget tempo, går alt i lås, påpeker Merkel.

Møtet i Frankrike kommer etter initiativ fra Hollande, i forkant av samlingen i Roma 25. mars, der unionens 60-årsjubileum markeres. Hollande ivrer etter å meisle ut en politisk retningslinje for et EU uten Storbritannia, nå som brexit er nært forestående.

Et differensiert EU ses på som nødvendig hvis unionen skal kunne bestå. Det innebærer for eksempel at landene til en viss grad skal kunne velge sin rolle i forsvars. og økonomisk samarbeid. I tillegg til Tyskland og Frankrike har Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg gitt tilsagn til ideen om et differensiert EU.

